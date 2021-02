Cuca analisa vitória do Santos sobre o Corinthians na Vila

O Santos venceu o clássico no meio de semana contra o Corinthians por 1 a 0 em partida adiada da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Ao final do duelo, Cuca analisou a partida.

"O Corinthians começou melhor. Mesmo sem tanta posse de bola, teve mais oportunidades. Tiveram chances ali. E aí deu apagão, a gente conseguiu arrumar esse desconforto. E foi equilibrado até o fim do primeiro tempo. Sentíamos que precisávamos de armação maior, mudança de direção para sair da marcação forte", disse.

"A entrada do Soteldo foi fundamental. Tivemos a velocidade dele na transição por dentro ou por fora. A equipe se soltou, criou chances, fez o gol. E aí ficamos menos com a bola, jogando no erro do adversário. Quando Corinthians colocou jogadores mais altos, fortalecemos o sistema defensivo e controlamos bem a partida. Acredito que foi uma vitória justa", completou.

