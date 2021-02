Cuca analisa vitória do Santos sobre o Coritiba

O Santos está bem vivo! O time da Vila bateu o Coritiba por 2 a 0 pela 36º rodada do Brasileirão. Uma partida que decretou o rebaixamento do time paranaense e aproximou o Peixe da Libertadores.

Ao final da partida, o treinador do Santos, Cuca analisou a partida e segundo ele a vitória foi merecida.

"Um jogo bem jogado da nossa parte. Um jogo que a gente sabe que é preciso ter calma, paciência, trabalhar a bola e ter também velocidade, agudez para você fazer uma marcação forte no campo de ataque e não deixar o adversário do jogo, e a gente fez tudo isso. No geral, acho que a gente foi superior e mereceu vencer", disse Cuca.

Confira no vídeo acima o que disse Cuca!