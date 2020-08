Cuca analisa vitória sobre Athletico e dá nota ao time

O Santos chegou a quatro pontos em três partidas pelo Brasileirão e ocupa a oitava posição após conquistar neste domingo sua primeira vitória. Os gols do Peixe foram marcados por Soteldo, Felipe Jonatan e Marinho.

O Athletico descontou com Abner no segundo tempo. Após a partida, o técnico Cuca comentou a atuação do time e lamentou o lance que resultou no gol do time Paranaense.

"Aquele gol no final é um relaxamento natural que os jogadores têm por estar 3 a 0, mas temos que corrigir isso, porque o jogo só termina no apito final. Vai que você toma um segundo gol e muda tudo. Tem que tomar cuidado, já falei com eles sobre isso", disse o treinador durante entrevista coletiva realizada após o triunfo deste fim de semana", afirmou o treinador.

Ele também foi questionado sobre o sal grosso colocado por torcedores perto do Estádio, pergunta que gerou uma resposta com risadas do técnico.

"No ano passado também teve isso né. Dois anos atrás o pessoal também fazia isso, é normal, acontece. Quando a gente tá mal, quando as coisas não estão acontecendo a gente apela pra tudo", concluiu Cuca.

Confira mais da entrevista do técnico no vídeo, em que ele dá nota de 7,5 ao desempenho desse domingo. O próximo compromisso do Santos será contra a equipe do Sport, na quinta-feira, fora de casa.