Cuca antecipa saída e deixa o Santos antes da última rodada do Brasileirão

O Santos está classificado para a próxima edição da Libertadores da América. Após o cumprimento desse objetivo, o Peixe anunciou que o empate contra o Fluminense foi a despedida de Cuca do comando do time da Vila Belmiro.

A terceira passagem de Cuca pelo Santos terminou com números razoáveis. Foram 44 jogos disputados, 18 vitórias, 14 empates e 12 derrotas.

Após o empate contra o Flu, as redes sociais do Santos anunciaram a debandada do treinador que levou o time da Baixada Santista à final da Libertadores após oito anos.

O jogo deste domingo (21), na Vila Belmiro, diante do Fluminense, marcou a despedida do técnico Cuca no comando do time. pic.twitter.com/hFTTkcEwpm

Cuca se disse satisfeito com seu trabalho no Alvinegro Praiano e destacou um dos pontos mais fortes de seu trabalho: a gestão de grupo.

"Eu saio, lógico, muito contente com o trabalho, porque foi árduo, muito difícil e ao mesmo tempo muito compensatório. As coisas foram todas feitas com prazer. Como disse na apresentação, sentia que era um lugar para aparecer o trabalho, e apareceu, graças principalmente aos jogadores, que entenderam e aceitaram, foram ponta firmes em todos sentidos. Formamos mesmo uma família, que no futebol não é fácil. Brotaram muitos filhos, meninos, que amadureceram dentro das competições, nos levando até a final da Libertadores, onde num lance perdemos, e muito próximo do objetivo, que é ficar na Libertadores desse ano", declarou Cuca após o jogo.

O Santos deve anunciar a contratação do treinador Ariel Holan. De acordo com o Globo Esporte, o anúncio oficial pode acontecer já nessa segunda-feira (22).

Para a última rodada do Brasileirão, contra o Bahia, o Santos deve ser comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes.