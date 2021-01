Cuca e Marinho reclamam de pênalti não dado ao Santos contra o Boca Juniors

Apesar de segurar o empate por 0x0 contra o Boca Juniors jogando na Bombonera, o Santos sai insatisfeito com o resultado da partida de ida. O motivo foi o pênalti claro sofrido por Marinho aos 28 do segundo tempo, que não foi marcado pela arbitragem.

Em uma jogada de velocidade, Marinho adiantou a bola e ia passando pelo zagueiro Izquierdoz, que esticou a perna e tocou o atacante santista. Após uma pausa para checagem do VAR, o chileno Roberto Tobar mandou o jogo seguir sem sequer conferir o lance.

A jogada causou revolta dos jogadores e comissão do Santos, que insistiam para que Tobar conferisse a jogada. Após o jogo, o lance voltou a ser assunto, com Marinho (que sofreu a falta) e o treinador Cuca comentando a polêmica.

“Eu fui tocado dentro da área. Não sei porque árbitro não foi olhar o vídeo”, disse Marinho ao final do jogo. Destaque do Peixe na partida, o atacante também valorizou o resultado na Bombonera, e comentou o jogo de volta, que acontece na próxima quarta (13), na Vila Belmiro:

“Tranquilo, o importante é conseguir um resultado aqui. Poderíamos ter vencido, mas jogar contra o Boca é muito difícil. O importante é não perder. Fizemos um grande jogo, queríamos a vitória, mas o empate é bom resultado e temos que fazer um grande jogo em casa”, completou o artilheiro santista.

Para Cuca, a não marcação da penalidade prejudicou muito o Santos no confronto, e poderia ter encaminhado a vaga para a final da competição. "Tivemos um lance decisivo no jogo, um pênalti que, infelizmente, não foi marcado para nós. O Marinho sofreu o pênalti e, infelizmente, não foi marcado. Poderia ter definido a partida a nosso favor", disse o treinador do Peixe.

Para se classificar para a final da Libertadores, o Santos precisa de uma vitória contra o Boca Juniors na partida de volta. Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre Palmeiras e River Plate. O Verdão venceu o primeiro confronto por 3x0, e decide no Allianz Parque, na próxima terça (12).