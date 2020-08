Qual técnico pode substituir Jesualdo Ferreira no Santos?

Jesualdo Ferreira não resistiu à eliminação do Santos no Campeonato Paulista e foi demitido pelo clube, na semana da estreia no Brasileirão. Correndo contra o tempo atrás de um substituto, o Peixe já tem alguns nomes em mente.

O português foi comunicado de sua demissão nesta quarta-feira (5), depois de já ter comandado dois treinos na semana. Pelo contrato, Jesualdo e sua comissão devem receber os salários até dezembro, mesmo desligados do Santos.

Agora, a intenção da direção alvinegra é definir o novo comandante o mais rápido o possível para tentar diminuir o impacto no Brasileirão e alguns nomes já começaram a ser especulados.

CUCA

Diversos veículos, como Globoesporte.com, Gazeta Esportiva, Uol e Diário do Peixe, apontaram o velho conhecido do torcedor alvinegro como o nome mais cotado pela diretoria para assumir o lugar de Jesualdo. Cuca já começou a ser ligado ao Santos logo ao anúncio da saída do português.

A Gazeta Esportiva ainda acrescentou que o treinador vê a possibilidade com bons olhos. Além disso, é um nome que agrada muito ao presidente José Carlos Peres, com quem trabalhou em sua mais recente passagem pela Vila Belmiro.

Recentemente, Peres não poupou elogios à Cuca: "Até hoje converso com Cuca, sou fã número 1. Tem condição de pegar um time e fazer grande trabalho. É um cara pilhado, né? Nervoso. 150 por hora e gosto disso. Sujeito bacana", disse à Rádio Bandeirantes.

Cuca já teve duas passagens pelo Peixe, a última em 2018, quando se desligou do clube por problemas cardíacos.

ELANO

Outro nome trazido pela Gazeta Esportiva e pelo o Uol foi o de Elano. O ex-jogador treinava a Inter de Limeira até o final do Campeonato Paulista e do Troféu do Interior, mas já anunciou sua saída do clube.

À época que Dorival Jr. era o treinador do Santos, Elano foi seu auxiliar técnico e, depois, chegou até a assumir a equipe de forma interina.

A Gazeta Esportiva, porém, ressalta que Elano não é unanimidade na diretoria alvinegra.

ROGÉRIO CENI

Outro treinador da nova geração na lista de possíveis substitutos é o de Rogério Ceni, hoje no Fortaleza. A Gazeta Esportiva traz que o nome do ex-goleiro é visto com bons olhos pela direção do Peixe, mas a possibilidade de tê-lo é entendida como sendo baixa.

RICARDO CATALÁ

Depois de levar o Mirassol à final do Paulistão, Catalá também teve seu currículo estudado pelo Santos, de acordo com a Gazeta Esportiva e com o Uol.

O treinador, segundo o Globoesporte.com, ainda não selou uma renovação com a equipe do interior e, por enquanto, o acordo é somente verbal.

ESTRANGEIROS

Nenhum nome de fora do Brasil foi colocado em pauta no Santos, mas a possibilidade não foi descartada. O clube, porém, quer resolver o assunto com agilidade, para não se prejudicar no Brasileirão, algo que a pandemia inviabiliza quando se trata de um estrangeiro.

Outro ponto que pode atrapalhar o Peixe, não só na vinda alguém de fora, é a crise financeira que enfrenta e o fato de que ainda vai precisar pagar valores altos para Jesualdo e sua comissão. Assim, o Santos pode enfrentar problemas de cifras na escolha do novo nome.

O Santos enfrenta do Red Bull Bragantino, no domingo (9), na Vila Belimiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.