Treinador do Santos elogiou a participação do centroavante Raniel na derrota da equipe alvinegra para o Flamengo, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Raniel teve um gol anulado no início da partida e quase fez outro, em lance salvo pelo goleiro Diego Alves. Cuca falou ainda sobre a boa semana de trabalho em que teve a oportunidade de apenas focar nos treinamentos da equipe.