No último dia 05/09, o Santos visitou o Ceará e conseguiu sair com a vitória com um gol de Jonatan no começo do jogo, aos nove minutos.

No vídeo acima, você confere a entrevista com o técnido do Peixe, elogiando o desempenho de Everton e falando um pouco sobre a atual situação dos goleiros da equipe.

A equipe do litoral paulista está agora em 7º lugar, com 11 pontos.