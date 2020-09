Com a polêmica dos dois gols anulados com uso do VAR, o Santos perdeu em casa contra o Flamengo e agora ocupa a 11ª posição com sete pontos em seis jogos.

Confira no vídeo a entrevista do técnico Cuca, que acredita que mesmo com o revés, o time tem que sair contente com a boa partida que fez e lamentou os lances de gols anulados do Santos que contaram com a análise do VAR.