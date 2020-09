Cuca enaltece 'entendimento de jogo' de Marinho: "Tem melhorado"

O clássico entre Santos e São Paulo ficou no 2 a 2, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Os gols alvinegros foram marcados por Madson e Marinho, enquanto o Tricolor marcou com Gabriel Sara duas vezes.

O resultado deixa o Peixe na sexta colocação da tabela, com 15 pontos. O São Paulo assume a vice-liderança, com 18. Após o jogo, o técnico Cuca comentou sobre a partida.

"De uma maneira geral acho que a equipe foi muito bem no segundo tempo. Não é fácil ir buscar o resultado duas vezes. Estamos de parabéns, mesmo não tendo ganho. É um jogo que te deixa com moral na competição. Estamos jogando bem, ganhando consistência e opções dentro do elenco – completou o treinador.

O próximo jogo do Santos pelo Brasileirão será no domingo que vem em visita ao Botafogo. Antes, o time de Cuca recebe o Olimpia, na terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

"Hoje era um jogo importantíssimo, mas terça-feira não é menos importante que hoje. Não sei dimensionar, pode ser até mais importante porque é a Libertadores. Você estando dentro dela precisa jogar com o máximo de força. O Marinho teve um desconforto no adutor, nem pretendia usar hoje, mas o jogo pediu", acrescentou Cuca.

Confira no vídeo o trecho em que o técnico enaltece 'entendimento de jogo' de Marinho, segundo maior artilheiro desta edição do Brasileiro, com sete gols.