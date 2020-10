Cuca exalta 'criatividade' do Santos com elenco jovem na Libertadores

Cheio de meninos, o Santos derrotou o Defensa y Justicia de virada e se classificou com muita autoridade para o mata-mata da Libertadores 2020. O técnico Cuca comentou sobre o desempenho do time após o jogo.

"Sou realista, mas estou muito feliz com a campanha. Jogamos contra campeão equatoriano, paraguaio e time argentino muito bom e muito bem treinado. Estamos indo passo a passo. Seremos o primeiro ou segundo melhor de todos os times. Algo a comemorar, ponto. Depois vem o mata-mata, com vantagem de decidir em casa", afirmou o treinador .

A adaptação do time, com inúmeros desfalques, foi assunto da entrevista coletiva. "Vim com todos que eu tinha, ainda faltou gente no banco. Muitos desfalques, jogadores lesionados. Não temos nos queixado, mas jogamos no sábado e o Defensa não joga há muito tempo. Estavam descansados, nós não. A gente tem jogadores importantes desgastados. Eles têm se superado, corremos risco de lesão. Perdemos Pará, não sei grau da lesão. Ser o primeiro ou segundo era muito importante. Conseguimos", acrescentou.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico do Santos, que se classificou na liderança do Grupo G com 16 pontos conquistados, sendo cinco vitorias e um empate.