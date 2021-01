Cuca exalta volta de João Paulo como titular no Santos

O Santos está muito bem servido de goleiros. Após a vitória diante do São Paulo pelo Brasileirão, o treinador da equipe, Cuca, falou sobre os seus goleiros e exaltou a confiança de João Paulo.

"Do mesmo tempo jeito que perdemos o João Paulo para a covid, perdemos o John e voltou o João. São coisas de Deus, conversei com o João. Estava preparado e fez grande jogo, pega confiança. Importantíssimo para nós. Muito fala-se de um time e sem elenco, mas hoje foi mostrado que temos elenco. Não é só um time. Santos tem se preparado para o futuro com esses meninos. Vão evoluir muito mais como atletas e render mais no futuro", avaliou o treinador santista.

