Cuca explica como tem equilibrado chances dada a jovens em "maratona" de jogos

Com o Santos vivo em todas as competições, Cuca vai quebrando a cabeça para poupar jogadores sem perder a qualidade. Em entrevista coletiva, o treinador falou um pouco sobre o assunto.

"É nossa saída. Temos utilizado eles conforme as necessidades. Elenco é curto e vou utilizá-los. Vou dar uma deixa sobre a cabeça com Cuca. Bahia, Ceará, Red Bull Bragantino, Internacional e Athletico. E terça tem LDU em Quito. O que eu faço? Eu já imagino. Temos que dosar. A gente não tem condição de tirar quatro ou cinco, eles fazem falta. Não podemos abrir mão de competição nenhuma. Temos equilibrado a equipe fisicamente no decorrer dos jogos", disse Cuca.

