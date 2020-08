VÍDEO: Cuca explica posicionamento de Sánchez

O Santos recebeu a equipe do Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, neste domingo, na estreia pelo Campeonato Brasileiro de 2020, e empatou pelo placar de 1 a 1. O gol alvinegro foi marcado por Marinho aos 19 minutos do segundo tempo. Aos 47, os visitantes empataram com gol de Claudinho.

Cuca lamentou mais as chances de gols desperdiçadas após abrir o placar do que o gol marcado pelos visitantes nos acréscimos do segundo tempo. A partida marcou a estreia do técnico no comando do time - confira no vídeo o depoimento de Cuca sobre o posicionamento de Sánchez e sobre a situação de Uribe para voltar a balançar as redes.

O próximo compromisso dos comandados do novo treinador alvinegro será contra a equipe do Internacional, na quinta-feira, fora de casa.