Cuca fala da perda do título da Libertadores: "Orgulho dos meninos"

O Santos empatou em 3 a 3 com o Grêmio na Arena pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro. O time Santista é o atual 10º colocado com 46 pontos. Em declarações a partida, o Cuca falou com orgulho sobre o seu elenco.

"Eles têm de tirar isso como lição. Não tem coitadinho, nada. Estávamos com ânimos renovados, buscamos o empate com um jogador a menos. Esses meninos estão de parabéns. Acho que todo torcedor santista tem de ter orgulho deles", avaliou o treinador.

