No último dia 25/10, o Santos visitou o Fluminense pela 18ª rodada do Brasileirão e acabou saindo com um derrota por 3 a 1, apesar de ter conseguido empatar o jogo com gol de Mário Sérgio, o Marinho.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico da equipe do litoral paulista, onde ele fala se sua equipe tem mesmo essa 'Marinhodependência'.