Cuca fala sobre a fase de Marcos Leonardo no Santos

O Santos venceu o Corinthians (1-0) no meio de semana graças ao gol marcado por Marcos Leonardo. Em entrevista coletiva, Cuca elogiou o seu atacante.

"É um menino de 17 anos, está em formação óssea. Terminando de pegar composição corporal. Para aprender muita coisa que futebol vai ensinar. É precoce, tinha que estar no sub-20 e ganhando tempo, mas está com a gente há um ano. Em 2018 estava comigo. Está esticando, pegando experiência e tem cheiro de gol. É importantíssimo isso para centroavante. Estou muito feliz com esse pessoal", disse o treinador.

Confira no vídeo acima o que disse Cuca!