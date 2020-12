VÍDEO: Cuca diz que desfalques do Santos para jogo da volta "preocupam"

Após começar melhor em campo, Santos deixou escapar uma vitória na Arena do Grêmio com gol de pênalti nos acréscimos. Com isso, a definição da vaga fica aberta para a partida de volta, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

Soltedo, que testou positivo para Covid-19, e Diego Pituca, expulso em Porto Alegre, são ausências garantidas. Confira no vídeo acima o depoimento do técnico Cuca sobre os desfalques do time.