Cuca fala sobre expulsão na final da Libertadores e exime Marcos Rocha de culpa

A final de Libertadores entre Palmeiras e Santos não ficou marcada por um jogo de se encher os olhos. Mas se o título palmeirense está na história pelo gol marcado, nos últimos minutos, por Breno Lopes, o lado santista não vai esquecer tão cedo a expulsão do técnico Cuca momentos antes do lance decisivo.

Na reta final do duelo, o treinador santista foi expulso depois de uma disputa com o lateral palmeirense Marcos Rocha – com quem o próprio Cuca havia conquistado a Libertadores de 2013 com o Atlético-MG – o comandante foi expulso. Contrariando os protocolos sanitários pela Covid-19, que também não foram respeitados pela presença de torcedores no Maracanã, Cuca foi direto para a torcida santista. Sem a sua presença, o Palmeiras acabou ficando com a taça.

Em entrevista ao blog do jornalista Ricardo Gonzalez, no GE, Cuca falou sobre o lance e garantiu que sua intenção não foi de fazer cera. O treinador também eximiu Marcos Rocha de alguma maldade na jogada.

“Eu te juro que não quis fazer cera ou qualquer outra coisa premeditada. Qualquer bola que vem na minha direção eu tento dominar", disse. “Só que ela escapou e eu tentei pegar com a mão. O Marcos (Rocha) poderia ter evitado o choque, mas também não fez nada de mais, não me agrediu nem me desrespeitou. O erro, pra mim, foi do árbitro, porque não era caso de expulsão de ninguém. No máximo um cartão amarelo pra cada um e segue o jogo”, opinou.