Cuca garante Santos 100% preparado emocionalmente para final

O Santos perdeu para o Atlético-MG em partida válida pela 28º rodada do Brasileirão, mas a cabeça do time da Vila está voltada para a grande final da Libertadores, no próximo sábado. Cuca, treinador do Peixe, garantiu que o grupo está 100% mentalmente.

"100%. Um jogador para desempenhar precisa estar psicologicamente bem. E nós estamos bem. A julgar daí, estamos 100%. Vamos fazer tudo e mais um pouco para tentarmos sair campeões. Só o tempo até sábado, pelas 19h, talvez mais tarde, vai dizer que tudo que colocaremos em prático será suficiente para sermos campeões", disse o treinador do Santos.

Confira no vídeo acima o que disse o treinador do Santos!