Com gol de Carlinhos no início do jogo, o Vasco da Gama passou o resto da partida se defendendo dos ataques do Santos, que não conseguiu superar a marcação carioca e voltou para casa com derrota por 1 a 0.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Cuca, o técnico do Peixe, onde ele fala sobre o jogo e julgou que seu time jogou bem, mas a vitória acabou não acontecendo.