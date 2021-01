Cuca explica derrota para o Goiás: "A culpa foi minha"

O Santos saiu vencendo em casa contra o Goiás, mas deixou escapar a vitória e perdeu por 4 a 3. Após o jogo, o técnico Cuca comentou o resultado.

"O primeiro tempo foi muito bem jogado, é o que a gente espera da equipe. Jogando com tranquilidade, criando chances, dando poucas chances ao adversário e se impondo dentro da característica. A segunda etapa foi mal jogada, totalmente distinta. E muito bem jogada pelo Goiás. Podemos questionar pênalti claro quando estava 2 a 0, que o pênalti do Goiás foi fora da área... Mas não cabe ao árbitro essa derrota", disse o treinador.

Cuca assumiu sua parcela de responsabilidade: "Tivemos dois tempos distintos. E aí entra a culpa do treinador. Eu fui mal hoje, jogadores não têm culpa. Eu poderia ter dado a concentração ideal para o segundo tempo e não fiz, deixei fluir ao natural. Responsabilidade e culpa totais são minhas. Por isso tomamos os gols. Jogada de bola parada, que geralmente cortamos, e dois erros em saídas de bola que geralmente não temos. Se eu tivesse cobrado no intervalo, sido assíduo como geralmente sou, a postura poderia ser diferente. Isento eles do segundo tempo e assumo essa culpa", acrescentou o treinador.

Com 45 pontos, o Peixe ocupa a 10ª posição na tabela e se prepara pensando no jogo anterior à final do sábado, contra o Palmeiras, pela Libertadores.

Antes da decisão, o time volta a campo às 20h da próxima terça-feira (26), quando visita o Atlético-MG, em jogo válido pela rodada atrasada da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.