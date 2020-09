Cuca lamenta empate do Santos com Fortaleza: "Perdemos gols incríveis"

O Santos (8º) recebeu a visita do Fortaleza (9º) pela 12º rodada do Campeonato Brasileiro. Ao final da partida, Cuca, treinador do Peixe, avaliou o desempenho.

" O primeiro tempo foi muito bem jogado, criamos chances, controlamos totalmente. Quando tomamos um gol com três minutos, entramos no jogo do Fortaleza", disse Cuca.

"Depois eles tiveram até outra chance, mas perdemos gols incríveis com Soteldo, Raniel, Marinho. Com todos os atacantes, porque criamos muitas chances. Ao meu ver foi um jogo que era para termos vencido", completou.