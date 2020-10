Cuca lamenta saída de Soteldo do Santos: "era uma peça importantíssima"

O Santos vai perder um dos seus grande nomes na temporada. O venezuelano Soteldo recebeu uma proposta do futebol árabe e prepara as malas. Cuca falou sobre a saída do atacante, antes e depois da partida contra o Coritiba.

"Não é que pode ser o último jogo do Soteldo. É o último jogo do Soteldo. Fizemos a preleção em cima disso. Jogador foi muito importante para nós e vai seguir a vida dele por termos financeiros. Temos que entender", disse o treinador antes do jogo.

