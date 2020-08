Cuca assume mesmo "sem condições de fazer grandes investimentos"

O Santos confirmou nesta sexta-feira que Cuca está de volta para assumir o comando da equipe em que trabalhou pela última vez em 2018, quando deixou o cargo em função de problemas cardíacos.

O treinador comemorou o retorno e disse conhecer a situação atual do Peixe. Em mensagem publicada após o anúncio oficial da diretoria, ele lembrou da última vez em que esteve no alvinegro praiano.

“Saí do Santos FC em 2018, em um momento em que precisava cuidar da minha saúde, e sabia que um dia voltaria para ter mais uma oportunidade nesse gigante do futebol. Da última vez, também tínhamos alguns problemas, o clube não estava bem na classificação, mas com o esforço de todos conseguimos evoluir e melhorar a situação, ainda que longe do que queríamos", disse Cuca.

O técnico não evitou falar sobre os problemas atuais no clube. "Agora eu estou completamente recuperado e assumo em um momento que o Santos FC passa por um processo de reestruturação, de organização do futebol, sem condições de fazer grandes investimentos. Estou muito motivado com essa responsabilidade e me sinto extremamente capacitado e comprometido em ajudar este processo", acrescentou.

"O torcedor pode ter a certeza que estou muito contente pelo acerto e pelo desafio que será comandar a equipe. Será diferente também, por tudo que está acontecendo no mundo, com novas dificuldades, mas tenho certeza que, com muito trabalho, poderemos alcançar bons resultados. Não venho pensando em questão financeira, mas sim no prazer de trabalhar no clube. Estou chegando ao Santos FC pelo desafio de fazer um bom trabalho, e acredito que podemos conseguir isso, pois o grupo é qualificado”, concluiu o treinador.