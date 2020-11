No último 28/11, o Santos enfrentou o Sport pela 23ª rodada do Brasileirão e contou com a volta de Cuca. O técnico estava em quarentena após ter testado positivo para COVID-19.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico, falando que as mudanças feitas foram cruciais para garantir a vitória nesse jogo bastante importante.