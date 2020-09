VÍDEO: Cuca projeta duelo com Olimpia pela Libertadores

No último 12/09, o clássico Santos x São Paulo aconteceu pela 10ª rodada do Brasileirão em um jogo que terminou com um empate em 2 a 2. O tricolor paulista saiu na frente com um gol de Gabriel Sara aos 8 minutos, o Santos empatou com Madson e o próprio Sara fez o segundo gol do SPFC. Nos acréscimos do jogo, o Santos conseguiu empatar com Mário Sérgio Santos Costa.

No vídeo acima, você confere uma entrevista coletiva com o técnico Cuca, comentando o duelo contra o Olimpia pela Libertadores.