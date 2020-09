O Santos ocupa a 11ª colocação do Brasileirão e soma oito pontos após seis jogos disputados, nos quais conseguiu duas vitórias, dois empates e três derrotas.

O time de Cuca voltará a campo no próximo domingo, quando visitará o Ceará pela oitava rodada. Confira no vídeo a entrevista do técnico do Peixe, que comentou sobre a necessidade de "encorpar" o elenco.