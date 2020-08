VÍDEO: Cuca retorna ao Santos após dois anos

Após confirmar na quarta-feira a demissão do técnico Jesualdo Ferreira, que teve breve passagem de 15 jogos pelo Santos marcada pela eliminação precoce no Campeonato Paulista, o clube confirmou nesta sexta oa chegada de Cuca.

No vídeo acima, você confira como foi a visita do novo treinador ao CT do clube, onde ele disse: "venho com muita vontade".