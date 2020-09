Cuca trabalha psicológico do Santos para evitar queda de produção

O técnico Cuca convenceu a torcida do Santos de que é capaz de jogar um futebol muito mais próximo dos momentos de alegria com Jorge Sampaoli do que os momentos de incerteza com Jesualdo Ferreira. A missão agora é não deixar que o seu elenco desanime.

Depois de dominar o atual campeão Flamengo na Vila Belmiro, no fim de semana passado, e o ascendente Vasco, na quarta, também na Vila, o Peixe saiu com apenas um ponto de ambos os duelos.

Frente aos rubro-negros, dois gols anulados apenas com o auxílio do VAR, uma grande atuação de Diego Alves e um tento da cria da casa, Gabigol, fizeram com que o placar ficasse 1 a 0 para os cariocas.

Já frente ao Vasco, a equipe chutou quase o dobro de bolas no gol do adversário, criou mais chances e viu dois dos três arremates do adversário se transformarem em mudança no placar. A produção em campo, porém, foi boa.

Com uma média de 16,5 finalizações nos dois jogos somados, duas grandes chances criadas por partida e um ritmo intenso, o treinador tem certo que o Alvinegro da Vila Belmiro possui o que é preciso para ir bem tanto no Brasileiro quanto nos mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil.

O problema que Cuca tenta contornar com conversas desde o apito final de quarta-feira é o emocional dos seus atletas. Ele reforçou que a proposta pensada e a execução foram bem feitas, precisando apenas de alguns ajustes para que a equipe volte a vencer.

A avaliação da comissão técnica é que os atletas já conseguiram absorver a decepção pela falta do resultado e estão contentes com o trabalho de Cuca, o que ajuda nessa retomada. A hora, no entanto, é de vencer.

Com compromisso marcado diante do Ceará, neste sábado, em Fortaleza, o Peixe prioriza os três pontos e não quer dar tantas chances ao adversário. Um jogo mais seguro, aproveitando as rápidas saídas de Soteldo e Marinho, como ocorreu diante do Sport, é o desejo dos paulistas.