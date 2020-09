Cuca vê falta de criatividade no Santos em empate com Olimpia

Santos e Olimpia empataram por 0 a 0, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida dessa terça-feira mantém o Peixe invicto na liderança de seu grupo, com sete pontos.

O jogo começou truncado e teve poucas chances de gol no primeiro tempo, com a primeira chance do Santos aos 23 minutos com Diego Pituca. Ainda antes do intervalo, Marinho teve a melhor chance, ao acertar a trave.

O time do técnico Cuca insistiu no segundo tempo, mas faltou criatividade para desenvolver jogadas que levassem perigo ao goleiro do time paraguaio. Após a partida, o treinador avaliou a atuação da equipe.

"Era o que sobrava, cruzamento. Por dentro estavam fechados. Queriam que afunilássemos. Jogo é diferente. Até entender a arbitragem se fica nervoso, o pau come. Para lá e para cá, é preciso entrar no espírito da Libertadores. Olimpia não perde nada aos grandes times que vão disputar competição a nível de ganhar. Time de tradição, forte, equipe muito boa", comentou Cuca.

O técnico viu problemas tanto na parte física quanto na técnica. "Conseguimos chegar nesse jogo com a equipe principal. Raniel ficou 10 dias parado, há uma queda física e técnica. Mas tecnicamente não fizemos grande jogo no meio-campo, na criação, na individualidade. Nos faltou isso", analisou.

"Temos dificuldades. Bom plantel, mas sem equilíbrio em alguns setores. Não preciso dizer, vocês sabem. Buscamos criar essas oportunidades", avaliou Cuca.

A próxima partida do Santos será às 18h15 (horário de Brasília) do domingo, contra o Botafogo, pela 11ª rodada do Brasileirão. Na Libertadores, o próximo desafio é no Equador, às 23h da quinta-feira (24) da semana que vem, contra o Delfín.