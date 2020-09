VÍDEO: Cuca vê Santos construindo um padrão de jogo interessante

O Santos ficou no 1 a 1 com o Fortaleza na Vila Belmiro. Apesar do resultado, Cuca, treinador do Santos, viu coisas positivas no desempenho do seu clube.

“Estamos construindo um padrão de jogo bacana, interessante. Tem dias que o jogador não consegue jogar na alta intensidade que eles têm. Tem fatores que atrapalham, cansaço, desgaste, dor, então temos que saber que eles são seres humanos”, disse Cuca.

