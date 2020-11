VÍDEO: Cuca vê segundo turno mais difícil e diz que irá priorizar a Libertadores

O Santos derrotou o Bahia neste domingo por 3 a 1, em jogo válido da 19ª rodada Brasileirão e acabou o primeiro turno na sexta posição com 30 pontos.

Após a partida, o técnico Cuca comentou sobre o o futuro do time. Confira no vídeo acima o que ele falou sobre a dificuldade do segundo turno e da priorizade dada à Libertadores.

Na abertura do returno, o Peixe enfrenta fora de casa o Red Bull Bragantino, em jogo marcado para o próximo domingo.