Como foram as outras passagens de Cuca no Santos?

Nesta sexta-feira (7), o Santos anunciou a volta do técnico Cuca, apenas dois dias após a polêmica demissão de Jesualdo Ferreira. O treinador chega com a missão de comandar o Peixe até o final do Brasileirão, que retorna neste final de semana.

Cuca estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi dispensado pelo São Paulo, o que facilitou as negociações. Para ter o comandante no banco de reservas na partida contra o Bragantino, neste domingo, o Santos precisa ser rápido para registrá-lo no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF - condição obrigatória para a estréia de qualquer reforço.

Com contrato válido até o final do ano, Cuca chega em um momento conturbado do clube, principalmente pela atual crise política na gestão José Carlos Peres.

Com a eliminação no Paulistão diante da Ponte Preta , os protestos da torcida se intensificaram e a diretoria optou por demitir Jesualdo Ferreira, treinador português que havia assumido a equipe no início da temporada.

Essa será a terceira passagem de Cuca pelo Santos, entre altos e baixos. Confira como foi o desempenho do Peixe sob o comando do treinador no passado.

Trabalho curto e com resultados negativos

A primeira passagem de Cuca pela Vila Belmiro aconteceu em 2008, em outro momento conturbado da história santista.

O treinador, ainda sem títulos na carreira, chegava para tirar o Peixe da zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a missão não foi bem sucedida.

Ao todo, foram apenas 14 jogos, com três vitórias, quatro empates e sete derrotas. Com o fraco desempenho, o time seguiu na zona de rebaixamento e o comandante não aguentou a pressão e foi demitido.

A redenção

Após dez anos, Cuca retornava ao Santos, agora com o título da Libertadores com o Atlético-MG na bagagem, novamente com a missão de ‘salvar’ o Peixe da zona de rebaixamento do Brasileirão, após demissão de Jair Ventura.

No entanto, diferentemente do que aconteceu em 2008, dessa vez a missão foi cumprida com êxito.

O treinador salvou o time da zona da degola e quase conseguiu beliscar uma vaga na Libertadores. Em 27 jogos, foram dez vitórias, nove empates e oito derrotas.

Apesar do melhor desempenho, Cuca anunciou que não cumpriria seu contrato com o Santos até o fim de 2019, devido a uma cirurgia no coração.