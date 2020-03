Cucurella, chave da ida de Alex Telles ao Barcelona

O Barcelona ficou obcecado com a possibilidade de ter Alex Telles como reforço. Jordi Alba já tem 31 anos e os catalães veem no lateral português a peça de reposição mais adequada.

Mas os 'culés' terão que lutar com o Chelsea, que também demonstrou interesse no brasileiro, e até com o Real Madrid. Ao que tudo indica, o jogador do Porto pode provocar outra disputa entre os dois rivais eternos da Espanha.

Como diz o jornal 'Sport', o Barcelona tem uma carta na mão, com nome e sobrenome: Marc Cucurella. Os 'dragões' começam a assumir a partida de Alex Telles para o Camp Nou e teriam interesse no catalão como reposição.

Cucurella está no Getafe por empréstimo do Barcelona e, até a parada devido à pandemia causada pelo coronavírus, foi uma das referências para sua equipe, tanto na defesa quanto no ataque.

Com os 34 jogos disputados até o momento, o jogador de 21 anos é destaque na equipe liderada por José Bordalás, que está em quinto lugar na LaLiga e nas oitavas de final da Liga Europa, depois de eliminar o Ajax.

De acordo com 'Sport', o Getafe poderia executar a opção de compra que possui em Cucurella por um valor próximo a seis milhões de euros.