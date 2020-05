Cucurella, desejado por italianos

Marc Cucurella será um dos mais citdos nos rumores da próxima janela. Já está sendo. Segundo 'AS', Roma, Inter de Milão e Napoli o seguem de perto.

A informação levou a diretoria do Napoli a reagir negando: "É uma mentira. De Laurentiis não entrou em contato com o presidente do Getafe e não falou com ele sobre Cucurella", escreveu o clube no Twitter.

O jornal espanhol afirmou de modo enfático que essas três equipes teriam se movido para tentar se aproximar de Cucurella.

Quem quiser Cucurella terá que pagar o preço estipulado em sua cláusula: entre 22 e 25 milhões de euros.