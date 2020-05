Culpam a partida entre Liverpool-Atlético por 41 mortes

Uma das últimas partidas celebradas com público foi o duelo entre Liverpool e Atlético de Madrid em Anfield. De acordo com especialistas, a viagem de vários torcedores espanhóis a cidade dos Beatle pode ter ajudado, involuntariamente, na expansão do coronavírus pela Inglaterra.

Um estudo do 'Edge Health' publicado pelo 'The Times' sobre dados do Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS) deu a entender que aquela partida na casa dos 'reds' pode ter gerado indiretamente a morte de 41 pessoas entre 25 e 35 dias depois.

A Espanha tinha 640.000 casos positivos no dia 11 de março, de acordo com uma estimativa feita na Inglaterra, e esse valor representava 640% dos casos em todo Reino Unido.

Embora não houvessem controles de temperatura, nem de saúde do torcedores do Atlético que viajaram até Liverpool, as autoridades inglesas já encontraram os 'culpados'.

52 mil torcedores estiveram presentes, 3 mil deles eram 'colchoneros' que viajaram desde a Espanha. A mesma publicação situou ao redor de 37 mortes em outro foco da pandemia , o festival hípico de Cheltenham.