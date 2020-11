Na primeira rodada do returno, o Santos voltou de Bragantino com 31 pontos e ocupando a sétima colocação da tabela. Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Cuquinha, que esteve à frente do time nessa rodada.

Agora o Peixe pensa no próximo compromisso pelo Brasileirão. Será na Vila Belmiro, contra o Internacional, às 16h30 do próximo sábado.