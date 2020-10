Vindo de empate em 1 a 1 contra o Corinthians, o Santos treina pensando na partida fim de semana contra o Grêmio. Com 21 pontos conquistados em 14 partidas, o time está na 7ª posição da tabela e busca uma reação.

No vídeo acima, você confere as palavras do auxiliar técnico do Peixe, falando da estratégia do Santos no empate com o Timão.