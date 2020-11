"Custou muito dinheiro, mas não é um grande jogador", diz Carragher sobre Pogba

Paul Pogba perdeu o posto de titular indiscutível em um Manchester United que agora se arrepende de ter negociado a saída do francês antes.

Os comentaristas apontam para a crise técnica do meia e Jamie Carragher não teve papas na língua ao analisar o desempenho do Pogba no conjunto 'red devil'.

"Ao fim de quatro temporadas, ainda estamos nos perguntando sobre qual é a melhor posição para o Pogba? Para mim, ele nunca fez o suficiente em qualquer esquema tático e com os diferentes treinadores que teve", disse em declarações ao 'TeamTalk'.

"Se eu fosse o treinador, o escolhia entre os 11 nesse momento? Não. Custou muito dinheiro, mas não é um grande jogador, já disse várias vezes", completou.

"Muita gente fala que ele ganhou uma Copa do Mundo e é verdade. Mas nunca chegou a ter o impacto de Lampard no Chelsea, Gerrard no Liverpool ou Yaya Touré no Manchester City. Jogadores que ajudaram os seus clubes de maneira importante a ganhar títulos", concluiu.