D'Alessandro é apresentado: "Não venho por dinheiro"

O meio-campista argentino Andrés D'Alessandro chega ao Uruguai "com fome de vencer" e não de se aposentar do futebol profissional, conforme declarou nesta sexta-feira durante sua apresentação como novo jogador do Nacional de Montevidéu.

No campo do Gran Parque Central, o veterano jogador, que completa 40 anos em abril, expressou sua admiração pela história do clube tricolor e disse que se junta ao time de Montevidéu para contribuir com os jovens e se contagiar com eles.

"Isso me dá muita vontade, me dá força e me dá vida para poder ser contagiado pelos jovens. O futebol mudou muito e nós, os mais velhos, temos que nos adaptar aos mais jovens", disse o meio-campista, que não poderá disputar o atual Torneo Clausura, mas integrará o elenco para o início do Campeonato Uruguaio 2021 e competições internacionais.

O ex-jogador dos argentinos River Plate e San Lorenzo ou do Zaragoza na Espanha, entre outros, reconheceu o valor de ter Álvaro 'Chino' Recoba na comissão técnica do Nacional, pois, para ele, é “como um livro aberto para ter fechar. "

“O que se fala de 'Chino' todos sabem, o que ele representa para o Nacional, para o futebol mundial. É um orgulho, não só para mim, poder tê-lo por perto, jogadores que têm história... aquela experiência só faz crescer e melhorar", disse ele.

O meio-campista, que mostrou boa condição física, esclareceu que não jogará no Uruguai por dinheiro e que sua chegada ao país sul-americano tem a ver com futebol, o carinho que sente pelo país vizinho e o projeto do clube presidido por José Decurnex.