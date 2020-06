D’Alessandro vai renovar com o Internacional?

Ídolo do Internacional, Andrés D'Alessandro pode estar com os dias contados no clube, pelo menos neste momento. O argentino só tem contrato até o 31 de dezembro deste ano e ainda não começou a conversar pela sua renovação.

Não significa que o Colorado não tem interesse em renovar o vínculo do veterano, no entanto: a equipe gaúcha deve deixar para negociar no segundo semestre e vem priorizando outros jogadores, como Rodrigo Dourado, Lindoso ou o jovem Bruno Praxedes.

D'Alessandro já anunciou que não pretende se aposentar no final do ano. O jogador ganhou mais espaço no elenco sob o comando de Eduardo Coudet e já participou de nove jogos no ano, com dois gols e uma assistência importantíssima contra o Tolima na pré-Libertadores.

Segundo o Globo Esporte, a intenção da diretoria seria de renovar o vínculo do argentino por mais uma temporada, assim como foi feito na virada de 2019. Assim, o ídolo iria para o seu 13º ano com a camisa do Internacional.

Nas suas 12 temporadas pelo Colorado, completou 484 partidas, 94 gols e 13 títulos, média de pelo menos uma conquista por ano.

Ainda que outros clubes tenham declarado interesse em contar com o veterano, D'Ale já afirmou publicamente que gostaria de encerrar a carreira com a camisa do Internacional, clube que mais se identifica.

A notícia gerou mobilização nas redes sociais: enquanto vários torcedores ficaram felizes com a notícia da renovação do ídolo, outros afirmam que o argentino já "deu o que tinha que dar." Confira algumas reações: