Da camisa de Nossa Senhora à calça vinho: as superstições de Cuca

Já virou um folclore no futebol: Cuca tem fama de ser supersticioso e ficou conhecido por vários episódios curiosos sobre o tema. Com sua camisa de Nossa Senhora, o treinador foi um dos grandes personagens na goleada do Santos sobre o Grêmio, pelas quartas de final da Libertadores. Contudo, as histórias de superstição vão muito além desta, passando pela famosa calça vinho e acompanhando o treinador por toda sua carreira.

Nesta quarta-feira (16), o Santos massacrou o Grêmio na Vila Belmiro com uma incrível goleada por 4 a 1, em partida que valia vaga nas semifinais da Libertadores. Cuca apareceu em campo com uma camisa de Nossa Senhora e, apenas 11 segundos após a bola rolar, o placar já estava em 1 a 0 para o Peixe.

A superstição com a camisa da Virgem Maria ficou bem conhecida em 2013, quando o treinador foi campeão da competição continental com o Atlético-MG. Desta vez, pelo mesmo torneio, a crença parece ter funcionado novamente.

Mas além disso, Cuca também já ficou famoso por usar sua calça vinho nos tempos de Palmeiras, ou por proibir os ônibus de suas equipes de dar ré, apenas por acreditar que tais ações dariam sorte dentro de campo. Depois do novo show de Cuca na Libertadores, a Goal resolveu lembrar algumas destas histórias. Confira:

Camisa de Nossa Senhora

Durante sua passagem pelo Shandong Luneng, na China, Cuca relembrou uma ocasião no qual estava usando a camisa da Nossa Senhora, peça de roupa que ficou conhecida devido ao treinador usa-lá durante toda a campanha que levou o Atlético-MG ao título inédito da Libertadores em 2013.

"Tenho até um episódio que foi na minha maior vitória na China. Eu estava com a camisa de Nossa Senhora, o jogador me perguntou quem era aquela mulher bonita. Expliquei para ele que era a mãe de Jesus. Fomos campeões e esse zagueiro fez o gol aos 48min do segundo tempo. Ele me abraçou, eu estava com a camisa e ele disse: 'my mother' (minha mãe). Isso me arrepia", contou, reforçando também sua fé católica.

Atualmente, a "relíquia” de 2013 fica guardada na sede administrativa do Galo, em Belo Horizonte. Contudo, o treinador voltou a usar uma peça de roupa da Virgem Maria na Libertadores, desta vez comandando o Santos.

A vitória também veio e o Peixe já está nas semis da competição. Se Cuca será mais uma vez campeão da Libertadores usando uma camiseta de Nossa Senhora, só o tempo irá dizer.

Proibido dar ré no ônibus

Uma das superstições mais frequentes de Cuca se refere ao fato de que o treinador proíbe o ônibus do time de dar ré - supostamente, a ação daria azar à equipe. Em seus tempos de São Paulo, o comandante chegou a dizer em entrevista que a história surgiu como uma brincadeira com Lúcio Flávio, no Botafogo.

Pensando bem, a ré não parece ser um bom sinônimo para associar com vitórias, não é mesmo?

Calça Vinho

A calça vinho de Cuca foi um dos talismãs do técnico campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016. A peça chegou a virar febre entre os torcedores da equipe alviverde ao ser comercializada nas lojas do clube. Cuca fez questão de usar a calça durante quase todo o Campeonato Brasileiro daquele ano.