As superstições de Cuca no futebol

Já virou um folclore no futebol: Cuca tem fama de ser supersticioso e ficou conhecido por vários episódios curiosos sobre o tema. Com sua camisa de Nossa Senhora, o treinador já chegou a duas finais de Copa Libertadores. Contudo, as histórias de superstição vão muito além desta, passando pela famosa calça vinho e acompanhando o treinador por toda sua carreira.

Nos 4 a 1 sobre o Grêmio, em jogo que valia vaga na semifinal da Libertadores, Cuca apareceu em campo com uma camisa de Nossa Senhora e, apenas 11 segundos após a bola rolar, o placar já estava em 1 a 0 para o Peixe. A superstição com a camisa da Virgem Maria ficou bem conhecida em 2013, quando o treinador foi campeão da competição continental com o Atlético-MG. Desta vez, pelo mesmo torneio, a crença parece ter funcionado novamente e o Peixe ainda eliminou o Boca Juniors com autoridade para alcançar a final - a disputa do título será neste sábado, 30 de janeiro, contra o Palmeiras.

No último encontro antes da decisão continental, que será disputada no Maracanã, um time de reservas do Santos perdeu para o Atlético-MG no Mineirão e, após o apito final, o técnico gaúcho voltou ao gramado para, sozinho, relembrar a conquista de Libertadores pelo Galo em 2013.

Mas além disso, Cuca também já ficou famoso por usar sua calça vinho nos tempos de Palmeiras, ou por proibir os ônibus de suas equipes de dar ré, apenas por acreditar que tais ações dariam sorte dentro de campo. Em meio ao excelente trabalho de Cuca nesta Libertadores, a 'Goal' resolveu lembrar algumas destas histórias. Confira:

Durante sua passagem pelo Shandong Luneng, na China, Cuca relembrou uma ocasião no qual estava usando a camisa da Nossa Senhora, peça de roupa que ficou conhecida devido ao treinador usá-la durante toda a campanha que levou o Atlético-MG ao título inédito da Libertadores em 2013.

"Tenho até um episódio que foi na minha maior vitória na China. Eu estava com a camisa de Nossa Senhora, o jogador me perguntou quem era aquela mulher bonita. Expliquei para ele que era a mãe de Jesus. Fomos campeões e esse zagueiro fez o gol aos 48min do segundo tempo. Ele me abraçou, eu estava com a camisa e ele disse: 'my mother' (minha mãe). Isso me arrepia", contou, reforçando também sua fé católica.