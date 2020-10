Da quase goleada ao quase empate: Real perde para o Shakhtar

Zinedine Zidane optou por um XI focando em poupar jogadores para o 'Clásico' contra o Barcelona. Com isso, jogadores como Benzema, Vinicius Jr e Kroos começaram no banco. Uma escalação bastante inusitada.

O time visitante também veio com alterações, mas por conta de dois motivos: coronavírus e lesões. Com isso, a equipe teve 11 desfalques, mas mesmo assim conseguiu entrar em campo com um time sólido e agressivo.

A equipe de Zidane veio agressiva para o jogo, chegando a ficar toda no campo rival nos primeiros minutos e o jovem goleiro Trubin, de 19 anos, precisou fazer uma bela defesa aos 4 minutos: Marcelo chegou na intermediária, deixou de calcanhar para Asensio, que chegou batendo cruzando para uma bela defesa do goleiro ucraniano.

Porém, logo o Shakhtar Donetsk começou a mostrar suas garras e apostar na jogada que levou perigo ao gol de Courtois o jogo todo: longas enfiadas de bola nas costas da zaga para a corrida de Tetê ou Marlos, que ficava no mano a mano com bastante facilidade. Porém, Courtois foi bastante importante e fez defesas milagrosas. Quando não foi ele, Militão conseguia bons desarmes.

O primeiro gol do jogo chegou aos 27 minutos, após uma bela jogada em equipe. Solomon saiu jogando e encontrou Kornienko, que se livra de Militão e toca antes de Marcelo chegar na bola. A bola achou Tetê no lado, que estava livre e chutou no cantinho do gol de Courtois.

E apenas cinco minutos depois, o segundo gol chegou como se o time ucraniano não estivesse enfrentando o maior campeão da Champions League. Em lateral cobrado, Tetê se livrou de um, entrou na área, soltou uma bomba cruzada... e Courtois espalmou! No rebote, Varane tentou tirar a bola que chegava em Dentinho e colocou no próprio gol.

Um gol contra que tinha tudo para ser de Dentinho. A rede de Courtois ia balançar de um jeito ou de outro, mas o destino decidiu ser um pouco cruel.

E quando Marcelo tentava diminuir o placar com cruzamentos mal aproveitados por Jovic onde faltava força na hora da finalização, o terceiro gol ucraniano saiu ainda no primeiro tempo: Solomon jogou uma bela bola na frente para Tetê, que devolve de calcanhar para Solomon na entrada da área. Ele ajeitou e chutou no cantinho. Um golaço que mostrava que algo precisa ser feito por Zidane no 2º tempo.

No começo do 2º tempo, Zidane resolveu colocar Benzema no lugar de Rodrygo e o jogo mudou de cara. O francês deu mais mobilidade e fez jogadas perigosas com Marcelo e Modric e, após alguma pressão, o primeiro gol do Real Madrid finalmente saiu. Modric pegou na intermediária, se livrou de dois e acertou uma bomba no ângulo. O jovem goleiro ficou apenas olhando. O jogador não quis nem comemorar e quis logo voltar ao jogo.

A equipe ucraniana teve logo depois duas chances claras de fazer gol: o Shakhtar contra-atacou com Tetê, que chegou na área e tocou na frente para Marlos, mas Courtois conseguiu defender. Em seguida, Solomon chegou em linha de fundo, tocou atrás para Tetê, que estava sozinho e chutou buscando o canto do gol livre... mas a bola foi para fora tirando tinta da trave.

E se a entrada de Benzema foi boa, a de Vinicius foi melhor ainda. O brasileiro tinha acado de entrar no lugar de Jovic, roubou a bola da zaga, limpou e chutou no canto. Gol do brasileiro para colocar fogo no jogo que parecia estar perdido.

O Shakhtar não desanimou e continuou indo para cima. Solomon deixou Tetê na cara do gol... ele demorou demais e acabou não chutando. Courtois acabou desarmando o jogador.

Por fim entrou Kroos no jogo, e aí o Real Madrid pressionou sem parar em busca do gol do empate. E depois de um gol anulado para o Shakhtar em mais uma enfiada para deixar Tetê na cara do gol (dessa vez impedido), o clube merengue chegou ao seu terceiro gol... mas estava anulado também. Em jogada ensaiada, Valverde recebeu rasteiro e encheu o pé. A bola passou por todos e acabou entrando no gol. Porém,Vinicius atrapalhava a visão do goleiro no momento do chute do uruguaio e o VAR auxiliou para anular o gol.

Uma vitória mais do que importante em um jogo decidido por vários brasileiros dos dois lados.