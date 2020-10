Da terceira não passa: Adama Traoré finalmente estreia pela Seleção da Espanha

Uma lesão, um positivo para COVID-19 e, finalmente, sua estreia. Adama Traoré finalmente sabe o que é jogar com a camisa da Seleção Espanhola.

O jogador do Wolves entrou na segunda metade do amistoso entre Portugal e Espanha. Luis Enrique preferiu deixá-lo começando no banco e poderá ser titular no confronto deste sábado contra a Suíça.

Aos 61 minutos, após falta sobre Cristiano Ronaldo, Adama Traoré saltou ao campo com o número 11 nas costas em dupla substituição com Rodrigo Hernández para substituir Sergio Canales e Sergio Busquets.

Com esta partida, Adama Traoré finalmente escolhe a Espanha em lugar de Mali. A seleção africana o convocou para essa Data FIFA, mas ele acabou decidindo jogar pela 'la Roja'.