Vindo de um empate em 1 a 1 com o Grêmio, é a vez do Sport viajar para enfrentar o Goiás no próximo dia 26/12 em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Dalberto, onde ele analisa tal confronto e fala um pouco sobre sua titularidade com o time nordestino.