Dani Alves vende carro e torcida critica: "O futebol você vendeu faz tempo"

Dani Alves não vive bons momentos com a torcida são-paulina. Depois do episódio em que apareceu batucando em fase final da recuperação de uma lesão no braço, as críticas da vez acontecem pela venda de um carro. Os são paulinos não estão bravos pela venda do veículo em si, mas aproveitaram da situação para pegar no pé do camisa 10 e capitão do time.

Em uma ação de marketing com o site Mercado Livre, Daniel Alves colocou um Mini Cooper Countryman personalizado em azul e amarelo à venda. Os bancos da frente do veículo - motorista e passageiro - foram autografados pelo lateral/meia.

Quem quiser ser o dono do carro, modelo único, poderá comprá-lo por "apenas" R$ 179.900. Na tabela Fipe, um modelo semelhante, sem a personalização, é avaliado em R$ 123.833.

Porém, Dani Alves não está vendendo o carro pois precisa de dinheiro. O valor arrecadado será doado para a ONG Gerando Falcões, uma organização social que atua em periferias e favelas com projetos focados em esporte e cultura para crianças e adolescentes e qualificação profissional para jovens e adultos.

"O carro do pai tá online e inteiramente customizado", diz o anúncio no Mercado Livre. "Estilo é pra poucos, mas felizmente você pode comprar. Este carro é único no mundo, porque foi feito sob medida para combinar comigo. A lataria é inteiramente adesivada em elegantes arabescos dourados, sobre uma camada de tinta azul real, não o Madrid, claro".

Na publicação em seu Instagram para promover a ação, os são paulinos lotaram o post com comentários criticando o jogador. "Vendeu o futebol junto" e "o futebol você vendeu faz tempo" foram comentários constantes dos torcedores. Outro foi além e lembrou a má atuação contra o Grêmio: "Vai treinar falta depois do treino, nas férias você vende carro".

Comentários bem-humorados marcaram presença na publicação. "Troca em um Celta (sic)", comentou um seguidor do jogador. Pedidos para Dani Alves "vender fiado" também apareceram.

As cores azul e amarelo chamaram a atenção dos torcedores do Boca Juniors. O jogador já falou que gostaria de atuar pelo clube argentino e os xeneizes disseram que "azul e amarelo" combinam com ele.

Enquanto espera um comprador para o veículo, Dani Alves deve deixar o ramo das vendas e voltar para sua real profissão. Nesta terça-feira, o São Paulo enfrenta o Binacional, às 21h30, no último jogo da fase de grupos da Libertadores. Já eliminado, o Tricolor ainda briga por uma vaga na Sul-Americana.