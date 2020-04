Dani Alves iguala melhor temporada de gols

Hoje camisa 10, Daniel Alves vive a temporada mais goleadora da carreira em termos de jogos oficiais. Com as cinco vezes nas quais balançou as redes até aqui com a camisa do São Paulo, entre Campeonato Paulista e Copa Libertadores, ele já igualou seus tempos áureos europeus neste quesito.

Descartando-se os amistosos, Dani anotou cinco gols em outras quatro oportunidades, todas quando já havia se estabelecido no futebol europeu. A primeira delas foi na temporada 2006/07, com o Sevilla.

Naquela ocasião, além dos três gols na Liga e dois na Copa da Uefa, o lateral ainda anotou em um amistoso de pré-temporada, contra a Nova Zelândia. Ao fim dela, jogando a Copa América pelo Brasil, marcou também pela seleção brasileira na final contra a Argentina, totalizando sete tentos.

Sempre mais assistente do que finalizador, o armador tricolor repetiu a marca no seu primeiro ano de Barcelona (2008/09), Juventus (16/17) e Paris Saint-Germain (17/18).

Caso esse fosse o parâmetro no Brasil, de meio do ano a meio do ano, Dani somaria os dois tentos do ano passado ao seu retrospecto, já ultrapassando qualquer temporada anterior.

Os motivos para a fase goleador, apesar da idade mais avançada em relação aos tempos de Europa, estão claramente no posicionamento definido por Fernando Diniz. Como um autêntico articulador e ainda com fôlego para ajudar na defesa, Dani tornou-se o "motor" da equipe tricolor.

Dono de 11 jogos no ano até aqui, Dani espera pela definição do que será feito com a temporada para tentar dar seguimento ao grande ano. Praticamente classificado no Paulista, o Tricolor espera confrontos decisivos com o River Plate pela Libertadores, quando esta for retomada.