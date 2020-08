Dani Alves desfalca São Paulo por fratura

O São Paulo terá um desfalque importante para a sequência da temporada. Dani Alves, camisa 10 e capitão do time, sofreu uma fratura no antebraço durante a vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, 26, e terá que passar por procedimento cirúrgico.

Ao site oficial do Tricolor, o médico do clube Dr. José Sanchez explicou a situação. "Ele será submetido a cirurgia nesta quinta-feira para colocar uma placa para correção da fratura. Não podemos estipular o período de recuperação, mas esperamos que seja boa por se tratar de uma fratura alinhada e com um bom prognostico de recuperação."

Com o desfalque certo do jogador, Fernando Diniz tem algumas opções para montar um novo meio de campo para o clássico contra o Corinthians. O Majestoso acontece já no próximo domingo, 30, no Morumbi. A bola rola às 16h (horário de Brasília).

Confira as opções de Fernando Diniz para o lugar de Dani Alves:

No duelo contra o Athletico, quem entrou no lugar de Dani Alves foi o volante Luan. Ele deve ser o escolhido por Diniz para o time titular caso o treinador queira um meio de campo mais defensivo. Liziero, titular nos primeiros três jogos do São Paulo no Brasileirão, também é uma opção.

Hernanes é uma opção que pode tanto jogar como segundo volante quanto como armador. Ele entrou no intervalo da partida contra o Athletico e melhorou o time. Outra opção para um meio de campo mais ofensivo é Igor Gomes, que pode retornar ao time titular.

Além de Dani Alves, um dos artilheiros do time na temporada, o São Paulo não terá Reinaldo no clássico, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Léo deve voltar para a lateral, com Bruno Alves ou Arboleda formando a zaga com Diego Costa. O atacante Luciano, com um desconforto muscular, ainda é dúvida.